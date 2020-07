Künstler-Überbrückungsfonds: Schon über 3.000 Anträge

Anfang Juli ist der Künstler-Überbrückungsfonds gestartet, der mit bis zu 90 Mio. Euro dotiert ist. Seither seien über 3.000 Anträge gestellt und ausgezahlt worden.

Das gab am Freitag SVS-Obmann Peter Lehner bekannt. Im Schnitt hätten die Betroffenen die Überbrückungsfinanzierung nach rund vier Tagen am Konto, so Kulturstaatssekretärin Andreay Mayer (Grüne) in der Aussendung.