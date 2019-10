Künftige Sitzordnung im Nationalrat muss geklärt werden

Eine Woche vor der ersten Sitzung des neuen Nationalrats muss neben der Sitzordnung auch die Frage der Präsidenten geklärt werden.

Das Parlament bereitet sich auf die erste Sitzung des Nationalrats in der neuen Gesetzgebungsperiode vor. Dazu tritt am Mittwoch genau eine Woche davor die Präsidiale zusammen, das allerdings noch in alter Zusammensetzung, ohne Grüne, dafür mit der Liste JETZT. Der designierte Grünen-Klubobmann Werner Kogler wird erst im Anschluss bei einer informellen Klubchef-Sitzung dabei sein.