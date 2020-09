Kryptoprodukte können erstmals an der Wiener Börse gehandelt werden

An der Wiener Börse können ab dem heutigen Dienstag auch Kryptoprodukte gehandelt werden. Eine digitale Wallet braucht man dafür nicht.

Ab heute kann man an der Wiener Börse auch mit Kryptoprodukten handeln. Über den Schweizer Anbieter von börsennotierten Produkten (ETP), 21Shares, können Anleger am Handelsplatz in Wien in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum investieren. Eine digitale Wallet braucht man dafür nicht.