Kroatien: "Pannenhilfe-Piraterie" kann für Urlauber zum Horror werden

"Pannenhilfe-Piraterie": Eine Warnung davor kommt vom ÖAMTC - und richtet sich an Reisende. Für einen Niederösterreicher ist es in Kroatien teuer geworden.

Eine Horror-Geschichte beschreibt der ÖAMTC in einer Presseaussendung: Dieter S. war am Heimweg von seinem Urlaub auf einer Autobahn in Kroatien unterwegs, als es bei seinem PKW zu einem Motorschaden kam. Der Niederösterreicher setzte sich trotz ÖAMTC-Mitgliedschaft nicht mit dem Schutzbrief in Verbindung, da ein Abschleppdienst aus Kroatien seine Dienste zur Verfügung stellte. Das Auto von Dieter S. landete allerdings bei einer Werkstätte, die etwa 100 Kilometer weit weg lag und seine Familie sah sich mit einer Rechnung über ungefähr 750 Euro konfrontiert. Dazu kam der Hinweis, das der ÖAMTC angeblich für den vollständigen Betrag aufkommt.