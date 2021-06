Kroatien nach 3:1-Sieg über Schottland im EM-Achtelfinale

Nach einem enttäuschenden Start schaffte es Vizeweltmeister Kroatien am Dienstagabend doch noch ins EM-Achtelfinale.

Am Dienstag schlug die Elf von Trainer Zlatko Dalic in Glasgow Gastgeber Schottland mit 3:1 (1:0) und kam mit dem ersten Sieg in der Gruppe D und vier Punkten als zweiter hinter England weiter. Nächster Gegner ist am Montag in Kopenhagen der Zweite von Gruppe E (Schweden, Slowakei, Spanien, Polen).