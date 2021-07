Kroatien-Festival: Fallzahl in NÖ auf 75 gestiegen

In Niederösterreich wurden wieder 17 neue Corona-Infektionen im Zusammenhang mit "Austria goes Zrce" verzeichnet. Damit steigt die Gesamtzahl im Bundesland auf 75.

Die Zahl der Coronafälle, die auf das Festival "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag zurückzuführen sind, ist in Niederösterreich am Samstag auf 75 angestiegen. Seit Freitag wurden im Zusammenhang mit dem Festival 17 neue Infektionen registriert, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).