Kritik an Familienbonus: Zu wenig Infos für Partner-Variante beklagt

Die Liste JETZT kritisiert, dass die Regierung zu wenig Informationen zu einer bestimmten Variante beim Familienbonus gebe.

Am 1. Jänner trat der Familienbonus der Regierung, der eine Steuerersparnis von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr gewährt, in Kraft. Doch gerade was die verschiedenen Aufteilungsmöglichkeiten, sowie die Beantragung betrifft, herrscht laut Holzinger bei vielen Eltern noch Unklarheit. Beantragen kann man den Familienbonus nämlich über die Lohnverrechnung via Formular oder im Nachhinein über die Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung.