Kritik an EU-Asylkompromiss von Migrationsexperten

Der Architekt des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei, Gerald Knaus, hält den EU-Kompromiss über die Asyl-Krisenverordnung für sinnlos.

Die Asyl-Krisenverordnung der EU "wird nichts bringen", sagte Migrationsexperte Gerald Knaus am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Ohne neue Kooperationsabkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern werde man den Großteil der abgelehnten Asylbewerber auch künftig nicht abschieben können.

Migrationsexperte kritisiert nach EU-Asylkompromiss deutsche Regierung

Über die Krisenverordnung könnte etwa der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Prüfverfahren an den Außengrenzen infrage kommt. Zudem könnte bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden dürfen.

Knaus wirft der deutschen Regierung vor, nicht das Richtige zu tun. Ungeachtet des Appells der griechischen Regierung an Deutschland, ein neues Abkommen mit der Türkei zu verhandeln, unternimmt die deutsche Bundesregierung aus Knaus' Sicht nicht die nötigen Anstrengungen. "Daran wird nicht gearbeitet", sagte der Vorsitzende der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Er hoffe, dass sich "die Spitzen der Ampelkoalition mit den Spitzen der Union" nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag "zusammensetzen und überlegen, wie man diese Durchbrüche mit den wichtigsten Ländern im Interesse Deutschlands gemeinsam erreichen kann."