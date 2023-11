AK und ÖGB lehnen eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 Jahre ab.

Kritik an Anhebung des Alters zum Pensionsantritt von AK und ÖGB

Pensions-Kosten würden sich im Referenzrahmen befinden

Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters führe zu Pensionskürzungen

Die Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters hingegen führe zu Pensionskürzungen, kritisierten AK und ÖGB in einer Analyse. Außerdem sei sie aufgrund der unterschiedlich hohen Lebenserwartungen ungerecht. Statt das gesetzliche Antrittsalter also auf 67 Jahre zu erhöhen, empfehlen sie, beim Arbeitsmarkt anzusetzen und das faktische Pensionsalter anzuheben. So sollen etwa ältere Menschen in Beschäftigung gehalten werden. Frauen soll durch einen Ausbau der Kinderbetreuung und mobiler Pflegeangebote eine Vollzeitarbeit ermöglicht werden, für Arbeitslose soll es eine Qualifizierungsoffensive geben. Fast eine Million Menschen unter 65 Jahren würden derzeit nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen.