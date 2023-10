Pensions-Erhöhung passierte Sozialausschuss

Die im Sozialausschuss beschlossene Erhöhung der Pensionen um 9,7 Prozent und die Schutzklausel, die den künftigen Pensionsjahrgang vor einem möglichen Wertverlust schützen soll, wurden von der ÖVP und den Grünen unterstützt.

Pensions-Erhöhung und Schutzklausel passierten Sozialausschuss

Für die erweiterte Schutzklausel des Pensionskontos, von der rund 95 Prozent der Neupensionistinnen und -pensionisten von 2024 profitieren, fallen im kommenden Jahr laut Aussendung des Sozialministeriums Kosten von 74 Millionen Euro an. Von der Regelung ausgenommen sind nur Personen, die im kommenden Jahr in Korridorpension gehen und nicht vorher arbeitslos waren. Das soll ein Anreiz sein, nicht frühzeitig in Pension zu gehen. Die gesetzliche Pensionserhöhung verursacht strukturelle Kosten von 5,3 Milliarden Euro (ohne Beamtenpensionen). ÖVP und Grüne sprachen in Aussendungen von einer "fairen Lösung" und einem "wichtigen Schritt", um die Folgen der hohen Inflationsrate des vergangenen Jahres abzufedern.