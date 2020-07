Krisentreffen mit türkischen und kurdischen Vereinen findet doch nicht statt

Das Treffen mit türkischen und kurdischen Vereinen nach den Gewaltausbrüchen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten kommt nicht zustande.

"Erste Gespräche haben gezeigt, dass die Fronten zwischen türkischen und kurdischen Vereinen derart verhärtet sind, dass nicht einmal eine gemeinsame Krisensitzung möglich ist", so Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) via Aussendung.

Gründe für Absage nicht näher erläutert

In einer gemeinsamen Presseaussendung kündigten die beiden Minister an, die Vereine nun einzeln in Gesprächen mit Verfassungsschutz und Integrationsministerium über die Rechtslage in Österreich aufklären zu wollen. "Das ist ein weiteres Sinnbild, wie Konflikte aus der Türkei nach Österreich geschleppt und bei uns ausgetragen werden. Wir dulden aber keine Einflüsse aus dem Ausland. Für uns ist das absolut inakzeptabel, das lassen wir so nicht stehen", erklärten die beiden ÖVP-Minister.