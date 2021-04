Krisentelefon exklusiv für Pflegekräfte eingerichtet

Ab kommender Woche wird für Pflegekräfte ein Krisentelefon angeboten. Die Nummer 01/504-8000-20 kann bei Stress, Überlastung und Überforderung genutzt werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten Menschen in der Pflege unter hohem Stress. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) bietet ab kommender Woche in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Österreichischen Psycholog*innen ein Krisentelefon für Pflegekräfte an. Die Nummer 01/504-8000-20 kann bei Stress, Überlastung, Überforderung oder dem Bedürfnis nach einem Gespräch exklusiv von Pflegerinnen und Pflegern genutzt werden.