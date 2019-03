Krimitage Wien: Mord und Totschlag in der Hauptbücherei

Am 28. und 29. März wird es in der Hauptbücherei besonders spannend.

Am 28. und 29. März wird es sechsmal Mord und Todschlag in der Hauptbücherei am Gürtel geben. Bei den Krimitagen wird in Wien, aber auch in der Steiermark ermittelt.

Sechsmal Mord und Totschlag bieten die “Krimitage Wien 2019” morgen und übermorgen (28./29. März) in der Hauptbücherei am Gürtel. Im Zentrum steht der österreichische Kriminalroman, wobei nicht nur in Wien, sondern auch in der Steiermark ermittelt wird. An beiden Krimitagen wird zwischen 19 und 21 Uhr gelesen.