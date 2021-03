Kriminalität in Wien: 2020 wenigste Anzeigen seit über 20 Jahren

Im vergangenen Jahr gab es in Wien einen starken Kriminalitätsrückgang. Die Zahl der angezeigten Fälle ist im Vergleich zu 2019 von 173.574 auf 152.478 gesunken (minus 12,2 Prozent). Das ist der niedrigste Wert seit mehr als 20 Jahren.

Diese Entwicklung sei in hohem Maß auf die Corona-Einschränkungen zurückzuführen. Die Aufklärungsquote wurde von 44 Prozent (2019) auf 44,8 Prozent erhöht. Einen Anstieg gab es u.a. aber auch bei "Gewalt in der Privatsphäre".

Plus bei Körperverletzung in der Privatsphäre

In diesem Bereich erhöhten sich die Anzeigen von 5.704 auf 6.409 (plus 12,4 Prozent). Anzeigen wegen Körperverletzung in der Privatsphäre haben von 3.045 auf 3.466 zugenommen (plus 13,8 Prozent). Anzeigen wegen pornografische Darstellung Minderjähriger sind von 344 auf 402 Fälle (plus 16,9 Prozent) ebenfalls gestiegen.