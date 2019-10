Kriminacht mit Autor Thomas Baum im Wiener 48er Tandler

Am 15. Oktober 2019 wird wieder eine Kriminacht im Wiener 48er Tandler veranstaltet. Dazu liest Autor Thomas Baum aus seinem neuen Buch "Kalter Kristall" vor. Wer möchte, kann sich einen Gratis-Krimi mitnehmen.

Um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) wird der Wiener 48er Tandler in einen spannenden Tatort verwandelt. In Thomas Baums neuen Buch "Kalter Kristall" geht es um einen grausigen Leichenfund und viele offene Fragen. Die Geschichte beginnt, als Chefinspektor Robert Worschädl mit seiner Frau Karoline eine erholsame Wanderung machen möchte. Wenig später finden sie dabei eine verkohlte Frauenleiche. Es handelt sich um eine ermordete Prostituierte. Ihr Sohn Jakub ist spurlos verschwunden. Für den Kommissar und seine Kollegin Sabine Schinagl beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn zu viele Spuren führen in verschiedenste Richtungen.