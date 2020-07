Kriegsrelikt entdeckt: Wieder Sperre am Wiener Reumannplatz

Am Mittwoch wurde auf einer Baustelle beim Wiener Reumannplatz ein Kriegsrelikt freigelegt. Der Bereich wurde gesperrt, die U1 fuhr nicht durchgehend. Erst vor einer Woche sorgte ein Minenfund für eine Sperre.

