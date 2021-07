Kriegsmaterial bei Feldarbeiten in Wien-Favoriten entdeckt

Ein 39-Jähriger fand bei Feldarbeiten in Oberlaa in Wien-Favoriten am Donnerstag einen metallischen Gegenstand und alarmierte die Polizei.

Die Beamten verständigten ein sprengstoffkundiges Organ (SKO). Bei dem Objekt handelte es sich um ein circa 20 Zentimeter großes panzerbrechendes Geschoss. Es wurde an den Entminungsdienst übergeben und sicher abtransportiert.

Auffindung von Kriegsmaterial: Richtiges Verhalten

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps: