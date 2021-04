Kriegsmaterial bei Ausgrabung gefunden und zu Polizeistation gebracht

Am Donnerstag wurden bei archäologischen Grabungen in Niederösterreich Munitionsteile gefunden. Ein 42-Jähriger brachte es auf eine Wiener Polizeistation. Die Polizei warnt vor diesem Verhalten.

Im Zuge von archäologischen Grabungen in Maria Ellend (NÖ) wurden am Donnerstag unbekannte Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein 42-Jähriger lud das Kriegsmaterial in ein Fahrzeug und fuhr damit bis nach Wien. Der Mann brachte das Material (insgesamt 13 Stück) in die Polizeiinspektion Taubstummengasse.