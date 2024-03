Kriegsbombe am Wiener Wilhelminenberg entdeckt

Am Mittwoch entdeckte ein Mann beim Spaziergang mit seinem Hund am Wiener Wilhelminenberg einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand und alarmierte die Polizei.

Zu dem Fund kam es gegen 14.40 Uhr an der Johann-Staud-Straße in Wien-Ottakring. Nachdem der Mann die Polizei Wien alarmierte, begab sich ein sprechstoffkundiges Organ (SKO) an den Fundort, der den Gegenstand als vermutlich einen Bombenboden samt Zünder einer Fliegerbombe identifizierte. Das Kriegsmaterial wurde gesichert und abtransportiert und in weiterer Folge dem Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben.