Kreditschützer für Gläubigerausschuss zu Signa

Es gibt weiterhin viele unbeantwortete Fragen rund um das Sanierungsverfahren der insolventen Signa. Um mehr Struktur und Transparenz zu gewährleisten, schlagen Kreditschützer nun vor, einen Gläubigerausschuss einzurichten.

Gläubigerausschuss soll Fragen zu Signa-Insolvenz klären

Auch Schuldnervertreter könnten bei Gläubigerausschuss dabei sein

Denn vieles sei noch unklar. "Wir wissen aktuell überhaupt nicht, wie die Passiva aufgestellt sind. Wir wissen nicht, wie der Sanierungsplan ausschaut. Wir wissen nicht, was die nächsten Schritte sein sollen. Wir wissen nicht, wie die Finanzierung ausschaut," so Götze. In einem Gläubigerausschuss könnten all diese Themen adressiert werden. Es könne auch ein Schuldnervertreter dabei sein, der über mehr Informationen verfügt.

Laut Cornelia Wesenauer vom AKV gibt es nicht nur große Diskrepanzen bei den Passiva, sondern auch bei den Aktiva, also den Beteiligungsverhältnissen. Sie befürwortet die Einrichtung eines Gläubigerausschusses. In der Bilanz von 2022 werden die Aktiva auf etwa 5 Mrd. Euro geschätzt, während sie zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung (Stand 30.9.2023) nur noch mit etwa zweieinhalb Mrd. Euro bewertet werden. Der Aktiva-Liquidationswert, also der Wert, der im Falle einer Zwangsverwertung erlöst werden könnte, beträgt lediglich etwa 300 Mio. Euro. "Das ist fünf Prozent von dem, was es angeblich neun Monate vorher wert war", so Wesenauer.