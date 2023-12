Signa Prime: Keine Infos zu fälliger 200 Mio. Euro Anleihe

Bei der gestern fälligen Anleihe der Signa Prime Finance in Höhe von 201,5 Mio. Euro hat es noch keine Informationen über die Rückzahlung gegeben.

Signa Prime: Keine Info zu fälliger 200 Mio. Euro-Anleihe

Immobilien in Signa Prime gebündelt

Die Finanzverbindlichkeiten und Derivate der bisher nicht insolventen Signa Prime Gruppe beliefen sich laut Konzernabschluss per Ende 2022 auf 10,7 Mrd. Euro, davon entfielen 2,4 Mrd. Euro auf kurzfristige Verbindlichkeiten. In der Signa Prime sind Immobilien in innerstädtischen Bestlagen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, in Norditalien und in Großbritannien gebündelt. Das Immobilienvermögen (Investment Property) gab die Signa Prime im Jahresabschluss 2022 mit 14,2 Mrd. Euro an. Im Jahr davor waren es 15 Mrd. Euro.