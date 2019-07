Kreditkarte von 91-Jähriger in Wien-Neubau gestohlen und 10.000 Euro abgehoben

Die Polizei Wien sucht nach drei Männern, die einer 91-jährigen Altersheimbewohnerin die Kreditkarte gestohlen und damit rund 10.000 Euro abgehoben haben soll.

Einem 91-jährigen Opfer wurde am 6. Mai in einem Altersheim in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau die Handtasche aus einem Zimmer gestohlen. Von den drei männlichen, derzeit unbekannten Tätern wurden Transaktionen in der Höhe von rund 10.000 Euro getätigt.