Kredite an Soldaten: Rufe nach Russland-Ausstieg

Russlands diktierte Kreditstundungen für im Ukraine-Krieg kämpfende Soldaten sorgen für zunehmenden Druck auf europäische Banken, ihr Geschäft in Russland zu beenden.

Neben der Ukraine, die in den vergangenen Wochen immer wieder an die Institute - unter anderem an die in Russland tätige Raiffeisen Bank International (RBI) - appelliert hat, aus Russland auszusteigen, mehren sich nun auch Zurufe von Investoren, die sich Sorgen um ihre Reputation machen.