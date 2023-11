Krebs verstehen: Cancer School im Wiener AKH informiert kostenlos

Eine Krebserkrankung bringt viele Fragen mit sich: Wie entsteht Krebs? Wie lese ich meinen Befund? Welche Therapien gibt es? In der kostenlosen Cancer School des Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna von MedUni Wien und AKH Wien lernen Betroffene, Angehörige und Interessierte mehr über die Erkrankung und können ihre Fragen an die Experten persönlich stellen.

Die Cancer School findet einmal monatlich statt, am 16. November um 17 Uhr geht es um das Thema "Krebs verstehen". AKH Direktorin und Onkologin Gabriela Kornek ist einer der Vortragenden: "Kompetenz und Wissen über die eigene Erkrankung kann helfen, besser damit umgehen zu können, besser zu verstehen, woher die Erkrankung kommt, oder auch selbst etwas beizutragen."

Experten informieren im Wiener AKH über Krebserkrankungen

Walter Berger vom Zentrum für Krebsforschung informiert an diesem Abend, wie Krebs in unserem Körper entsteht – warum verändern sich körpereigene Zellen und beginnen zu wuchern? Christine Neméth von der Pflegedirektion des Universitätsklinikums AKH Wien erklärt sehr anschaulich, wie man einen Krebsbefund richtig liest – was bedeuten die verschiedenen Bezeichnungen im Befund und wie wird Krebs klassifiziert.