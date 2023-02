Krapfen-Spendenaktion von DerMann für Erdbebenopfer

Die Bäckerei DerMann möchte mit einer Spendenaktion mit "Hilfkrapfen" für Erdebenopfer sammeln.

Speziell für diese Spendenaktion hat die Bäckerei DerMann einen Krapfen kreiert, den Hilfskrapfen. Dieser besteht aus einer Beeren-Füllung und ist mit einem Herz verziert. Die Spendenaktion läuft vom 16.02.2023 bis 15.03.2023 in allen Filialen, der Reinerlös aller Hilfskrapfen kommt den Menschen in den betroffenen Gebieten zugute.

Hilfskrapfen: Spendenaktion für Erdbebenopfer von DerMann in Wien

„Unser Herz schlägt nicht nur für das Backen, sondern auch für die Unterstützung von Menschen in Not. Wir sind bemüht gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden rasch einen Beitrag zu leisten. Vor wenigen Tagen wurde unser Marillenkrapfen als bester Krapfen Wiens ausgezeichnet. Ich glaube, dass wir mit einem guten Produkt unkompliziert helfen können. In Situationen wie diesen, müssen wir alle zusammenhalten“, so Bäckermeister Michael Mann.