Krankmeldung unerwünscht? Schwere Vorwürfe gegen Laudamotion

Wie nun bekannt wurde, sollen Laudamotion-Mitarbeiter, die pro Jahr mehr als zehn Tage im Krankenstand waren, mit Drohbriefen unter Druck gesetzt werden.

Laudamotion soll "beängstigende Briefe" an Mitarbeiter versenden

"Die Briefe, die in ihrem Tonfall durchaus als beängstigend empfunden werden können, sind in der Zwischenzeit zum 'Massenphänomen' geworden", heißt es in der Aussendung heute Mittwoch. Inzwischen hätten 30 bis 50 Personen so ein Schreiben erhalten, so die ACA. Wobei das Unternehmen nach APA-Informationen inzwischen zu mündlichen Ermahnungen übergegangen sein soll.