Kranker Welpe wurde im Wiener Mexikopark ausgesetzt

Letzten Mittwoch entdeckte eine aufmerksame Passantin am frühen Nachmittag im Mexikopark inWien-Leopoldstadt durch Zufall einen kleinen, braunen Welpen, der in der prallen Sonne angeleint ausharrte.

Welpe litt an Parvovirose

Nachdem die Infektionskrankheit gerade bei Welpen in vielen Fällen zum Tod führt, wurde der geschwächte Vierbeiner sofort auf die Veterinärmedizinische Universität zur weiteren Behandlung gebracht.

"Wie Müll entsorgt"

"Wir wissen nicht, ob die kleine süße Hundedame bereits ein Zuhause hatte, als man die Krankheit bemerkt und sie einfach auf die Straße gesetzt hat. Gut möglich ist auch, dass ein Welpenhändler aufgrund der sichtbaren Krankheitsanzeichen das hilflose Hundebaby nicht mehr verkaufen konnte und somit einfach wie Müll ‚entsorgt‘ hat! In jedem Fall ist so ein Vorgehen strafbar und unentschuldbar" so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.