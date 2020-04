Krankenkassen geben Daten für die Forschung frei: "Könnte Leben retten"

Einstimmiger Beschluss: Österreichs Krankenkassen stellen dem Gesundheitsministerium künftig pseudonymisierte Daten ihrer Versicherten für die Covid-19-Forschung zur Verfügung.

Diesen Umgang mit den Daten hat die Konferenz der Sozialversicherungsträger am Mittwoch einstimmig beschlossen, gab Peter Lehner, Chef des Kassen-Dachverbands, am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.