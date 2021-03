Krankenhaus-Ranking: Wiener AKH zählt zu den besten Spitälern der Welt

Ehrung für Österreichs größtes Spital, das AKH Wien: Das Krankenhaus hat sich in den Augen des US-Nachrichtenmagazins Newsweek und des Daten-Anbieters Statista Anerkennung erworben.

Das Krankenhaus und seine Kliniken der MedUni Wien sind auf Rang 27 der Liste von 200 Top-Krankenhäusern in 25 Staaten (insgesamt 2.000 Kliniken bewertet) gelandet. An zweiter Stelle für Österreich liegt die Innsbrucker Universitätsklinik (49).

Das sind die besten Spitäler der Welt

Auf diesen Faktoren basiert das Krankenhaus-Ranking

Drei Datenquellen wurden hauptsächlich verwendet: Empfehlungen eines internationalen Expertenteams, Patientenumfragen und vorhandene Qualitätsindikatoren für die Leistungen (Healthcare Key Performance Indicators - KPIs). Detailliert wurde ein Ranking für die ersten hundert Kliniken erstellte. Für 101 bis 200 gilt eine Aufnahme in diese Gruppe als Ergebnis. 350 der untersuchten rund 2.000 Kliniken befinden sich in den USA. "Die Bewertungen sind nur innerhalb der Krankenhäuser aus dem jeweils gleichen Land vergleichbar, weil je nach Land unterschiedliche Quellen für die Erfahrung der Patienten und der Leistungsindikatoren untersucht wurden", heißt es in den Anmerkungen zu den Methoden.

Für die ersten hundert Krankenhäuser wurde allerdings eine echte Rangliste erstellt. An der Spitze steht die Mayo Clinic in Rochester (US-Bundesstaat Minnesota), an zweiter Stelle die Clevelend Clinic in Ohio (USA). Den dritten Rang erhielt das in der Medizin ebenfalls weltbekannte Massachusetts General Hospital (Boston).