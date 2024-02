Kraftwerk-Konzert 2024 vor Wiener Schloss Schönbrunn

Kraftwerk werden im Sommer 2024 vor dem Schloss Schönbrunn in Wien zu sehen sein.

Die deutsche Kultband Kraftwerk, Pionier der elektronischen Musik, kommt im Sommer nach Wien: Nachdem die Gruppe um das Originalmitglied Ralf Hütter an einzigartigen Orten wie dem Schloss Karlsruhe oder der Akropolis in Athen mit Groß-Projektionen aufgetreten ist, führt sie ihre Show am 6. Juli vor der geschichtsträchtigen Kulisse im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn auf.