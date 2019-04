KPÖ Plus steht bei EU-Wahl als siebente Partei am Stimmzettel

KPÖ Plus ist die erste Kleinpartei, die die nötigen 2.600 Unterschriften für eine Kandidatur bei der EU-Wahl beisammen hat.

Die KPÖ hat die 2.600er-Hürde für die EU-Kandidatur am 26. Mai genommen. Heute, Mittwoch, Nachmittag wird “KPÖ PLUS – European Left” den Wahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde abgeben, sagte Bundesvorstands-Koordinator Florian Birngruber der APA. Damit stehen zumindest sieben Parteien am Stimmzettel, einige andere Listen sammeln noch. Sie haben Zeit bis Freitag 17.00 Uhr.