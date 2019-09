Kostenloser Sicherheitstag in WIEN MITTE The Mall

Am 2. Oktober lädt WIEN MITTE The Mall zum Sicherheitstag. Die Wiener Polizei, die Wiener Linien, das Rote Kreuz, die ÖBB Mungos oder die Streetworker der Wiener Suchthilfe informieren kostenlos über ihre Arbeit.

