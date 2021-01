Kostenlose Antigen-Tests an 120 Standorten in NÖ

Ab Montag haben alle Bürger mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich die Möglichkeit, sich an einem der 120 Standorte im Bundesland kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Das Land Niederösterreich bietet ab Montag kostenlose Antigen-Schnelltests an 120 Standorten in allen Bezirken an. Das soll Gewissheit über die eigene Gesundheit schaffen und helfen, Infektionsketten zu erkennen und zu brechen.