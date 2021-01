Kostelka: Seniorenrat soll zu Sozialpartner-Organisation aufgewertet werden

Peter Kostelka will den Seniorenrat zu einer Sozialpartner-Organisation aufwerten und ihn damit mit der Arbeiter-, der Wirtschafts- und der Landwirtschaftskammer auf eine Stufe stellen.

Kostelka will "Senioren-Kammer" einrichten

Kampf gegen Diskriminierung älterer Menschen

Kämpfen will der Seniorenrats-Präsident gegen die Diskriminierung älterer Menschen. Ältere Menschen würde vor allem von der Finanz- und Versicherungswirtschaft nach wie vor diskriminiert. So würden etwa Kredite trotz Sicherheiten nicht gewährt, Überziehungsrahmen gestrichen oder Kreditkarten eingezogen. In der Corona-Debatte habe er auch den Ruf gehört: "Sperrt die Alten weg, dann ist Ruhe." Kostelka geht es hier vor allem um einen Bewusstwerdungsprozess. Ähnlich der "Me Too"-Bewegung - mit der auf sexuelle Übergriffe gegen Frauen aufmerksam gemacht werden soll - wünscht sich Kostelka einen Prozess für die ältere Generation. "Ältere Menschen dürfen kein Freiwild sein."