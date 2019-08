Kopftuchverbot: SPÖ ortet Ablenkungsmanöver

Das von der ÖVP erneut angesprochene Kopftuchverbot ist für die SPÖ nur ein Ablenkungsversuch im Wahlkampf. Es gebe ohnehin Verbote in Kindergärten und Grundschulen.

Die SPÖ will an das von der ÖVP aufgeworfene Thema Kopftuchverbot in der Sekundarstufe nicht anstreifen. Der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky meinte im Gespräch mit der APA am Rande des Forum Alpbach, es handle sich beim entsprechenden Vorstoß um einen "kläglichen Versuch", vom Thema Parteispenden abzulenken. Wie er zum Kopftuchverbot steht, sagte Czernohorszky nicht.