Kopfhörer-Raub: Fünf Jugendlichen in Wien-Döbling festgenommen

Am Mittwochabend hatten fünf Jugendliche in der Kuchelauer Hafenstraße in Wien-Döbling einem 16-Jährigen seine Kopfhörer geraubt. Die Polizei konnte die Burschen festnehmen.

Weil sie einem 16-Jährigen am 29. Mai 2019 gegen 19:00 Uhr auf dem Heimweg in Wien-Döbling seine hochpreisigen Kopfhörer (AirPods) geraubt haben sollen, sind fünf Jugendliche festgenommen worden. Die Burschen hatten ihr Opfer mit den Worten “es würde etwas passieren” eingeschüchtert. Auf der Suche nach den Nachwuchsräubern entdeckte ein Streifenwagen die 14- bis 17-Jährigen und nahm sie beim Bahnhof Nussdorf fest.