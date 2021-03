Kooperation von Wien Museum und Bezirksmuseen startet

Unter dem Schlagwort "Bezirksmuseen Reloaded" firmiert eine Kooperation zwischen Wien Museum und den Bezirksmuseen, um den lokalen Einrichtungen kuratorisch und organisatorisch unter die Arme zu greifen.

In der Institution in Wien-Wieden fällt nun der Startschuss für diese Zusammenarbeit. "Kunstinterventionen im Tröpferlbad" lautet der Titel einer Serie an Interventionen, die in einer neuen Dauerausstellung münden.