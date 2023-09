Konzert von Ina Regen im Oktober im Wiener Verkehrsmuseum Remise

Ina Regen wird am 6. Oktober im Verkehrsmuseum Remise in Wien-Landstraße zu sehen sein.

"Am 6. Oktober verwandelt sich das Verkehrsmuseum Remise in einen Konzertsaal der österreichischen Pop-Musik. Die renommierte Liedermacherin Ina Regen verspricht eine poetische Live-Performance mit ihren Hits wie 'Nordstern' und 'Fenster'", teilten die Wiener Linien am Montag mit. "Das Verkehrsmuseum Remise bietet die ideale Kulisse für einen Abend voller Poesie und österreichischem Pop, der Fans und Musikliebhaber*innen gleichermaßen begeistern wird", hieß es.