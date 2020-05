Konzept für regionale Lockerungen wird ausgearbeitet

Am Montag kündigte Kärntens Landeshauptmann Kaiser an, dass ein Konzept für regionale Lockerungen der Coronamaßnahmen ausgearbeitet wird.

Die Landeshauptleute von Oberösterreich und Kärnten, Thomas Stelzer (ÖVP) und Peter Kaiser (SPÖ), werden ein Konzept für regionale Lockerungen von Coronamaßnahmen ausarbeiten. Das kündigte Kaiser am Montag in einer kurzfristig einberufenen Video-Pressekonferenz. Er verwies auf niedrige Zahlen im Land: Aktuell gab es in Kärnten offiziell zwei Infizierte und seit 20 Tagen keine Neuinfektion.