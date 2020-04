Konzept für Geisterspiele in der Bundesliga ausgearbeitet

In den vergangenen Tagen wurde ein Konzept für Geisterspiele in der Bundesliga erarbeitet. Das Arbeitspapier beinhaltet einen medizinischen und einen organisatorischen Teil.

Auf dem Weg zur angestrebten Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht für die österreichische Fußball-Bundesliga am Freitag ein richtungsweisender Termin auf dem Programm. Im Rahmen einer Video-Clubkonferenz geht es neben der Zukunft der 2. Liga auch um ein Konzept für Geisterspiele, das in den vergangenen Tagen in Arbeitsgruppen erstellt wurde.