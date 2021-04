Kontrollierte Corona-Selbsttests in Teststraßen bald zulässig

Demnächst werden in den Teststraßen auch - unter Kontrolle durchgeführte - Corona-Selbsttests zulässig sein.

Österreich unter den Top-3-Ländern beim Testen

Schon jetzt liege Österreich weltweit unter den Top-3-Ländern beim Testen - und etwa mehr als das Zehnfache über Ländern wie Deutschland, betonte Anschober Montag in einer Aussendung. Derzeit werden in Österreich im Durchschnitt rund 300.000 Testungen am Tag durchgeführt. In Summe wurden seit Anfang der Pandemie fast 25 Millionen mal auf Corona getestet - zu einem großen Teil in den laufend ausgebauten Teststraßen der Länder, in den Apotheken und den Betrieben.