Kontrollen in Wr. Neustadt und Neunkirchen: 483 Zurückweisungen

Bei den seit Donnerstag laufenden Ausreisekontrollen in den Corona-Hochinzidenzgebieten im südlichen Niederösterreich - Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen - hat es vorerst keine Anzeigen gegeben. Die Zahl der Zurückweisungen an den beiden Tagen bezifferte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Samstag auf APA-Anfrage mit 483.