Kontrollen im Bezirk Scheibbs: Erste Anzeige

Bei den seit Freitag Corona-bedingt stattfindenden Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs hat es am Montag die erste Anzeige gegeben.

Leute grundsätzlich einsichtig und kooperativ

In den anderen drei Regionen des Landes mit Ausreisekontrollen gab es ebenfalls eine Anzeige, konkret im Bezirk Wiener Neustadt-Land. "Die Leute sind einsichtig und kooperativ", so der Sprecher.

Im Bezirk Neunkirchen mussten am Montag bei rund 1.100 Kontrollen 25 Personen wieder umdrehen. Im Bezirk Wiener Neustadt-Land wurden neben der Anzeige 18 Zurückweisungen bei 620 Überprüfungen verzeichnet. 2.440 Personen wurden in der Stadt Wiener Neustadt kontrolliert. Davon wurden 76 zurückgewiesen, teilte Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit.