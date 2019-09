Konstituierende Sitzung erneut in Wiener Hofburg

Eigentlich hätte die nächste Konstituierende Sitzung im "echten" Parlament stattfinden sollen. Nun wird diese im Oktober erneut in der Wiener Hofburg stattfinden

Eigentlich ging man - frisch übersiedelt - zu Beginn der XXVI. Legislaturperiode 2017 davon aus, dass die nächste Konstituierende Sitzung wieder im "echten" Parlament stattfindet: Der Theophil Hansen-Bau sollte im Sommer 2020 fertig saniert sein, und die Legislaturperiode hätte eigentlich bis 2022 gedauert. Aber alles kam anders: Am 23.10. treffen sich die 183 Abgeordneten wieder in der Hofburg.

"Ibzia-Video" sprengte die türkis-blaue Regierung

Außerdem müssen die Abgeordneten länger als ursprünglich geplant in den Ausweichquartieren bleiben. Nach jetzigem Stand sollen die - im Herbst 2017 gestarteten - Bauarbeiten im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden, damit könnten die Abgeordneten und Mitarbeiter im Sommer 2021 in das "Hohe Haus" am Dr.-Karl-Renner-Ring 3 zurückkehren.