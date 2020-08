Konrad: Sebastian Kurz ist nicht christlich-sozial

In einem Interview für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" geht der ehemalige Raiffeisen-Manager und Flüchtlingskoordinator Christian Konrad hart mit der Volkspartei ins Gericht.

"Türkis-grün ist nicht schwarz. Das Christlich-Soziale kommt mir viel zu kurz." Konkret kritisiert Christian Konrad den Bundeskanzler: "Ich glaube nicht, dass das, was er macht, christlich-sozial ist. Ich verstehe unter christlich-sozial etwas ganz anderes als Sebastian Kurz." Es mangle "in der Integrationsfrage, im Umgang mit allem, was neu oder fremd ist, generell bei der Behandlung der sozial Schwachen".