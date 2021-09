Kommt Stufenplan auch im Kindergarten?

Obwohl Kindergärten eigentlich den Ländern unterstehen, empfiehlt das Bildungsministerium auch dort einen Stufenplan umzusetzen. Je nach Inzidenz sollen verschiedene Maßnahmen getroffen werden.

Kindergärten fallen zwar in die Zuständigkeit der Bundesländer, das Bildungsministerium hat nun allerdings wie schon öfters im Verlauf der Coronapandemie Empfehlungen für den elementarpädagogischen Bereich vorgelegt. Neben den schon etablierten Maßnahmen - u.a. Händewaschen, Lüften, Vermeidung von Menschenansammlungen sowie Testen und Impfangebote an das Personal - enthalten diese nach den Schulen auch für die Kindergärten einen Stufenplan.

Bildungsministerium empfiehlt Präventionsmaßnahmen

"Kinder in elementarpädagogischen Einrichtungen können nicht geimpft werden, deswegen müssen wir sie anders schützen", wird Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in den Salzburger Nachrichten (Freitagausgabe) zitiert. Mit seinem Leitfaden liegen nun Empfehlungen für Hygiene- und Präventionsmaßnahmen an die Länder vor, diese sollen laufend ergänzt werden.