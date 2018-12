"Koloman Moser"-Ausstellung im Wiener MAK

Es ist beileibe nicht die erste Ausstellung zu Koloman Moser, die das Wiener MAK nun dem Jahresregenten widmet. Von 19. Dezember bis 22. April kann man mehr als 500 Exponate bewundern.

Dabei beginnt der Rundgang in der MAK-Ausstellungshalle mit einem feinen Kniff: Objekte des Historismus begrüßen den Betrachter und geben einen Eindruck vom gesellschaftlich-künstlerischen Kontext, dem sich Moser (1868-1918) als junger Mann und aufstrebender Künstler ausgesetzt sah. “Es ist ein Versuch, die Sicht auf die Wiener Moderne zu korrigieren”, betonte Gastkurator Christian Witt-Dörring beim Presserundgang am Dienstag, werde doch oft von einem Bruch mit den herrschenden Verhältnissen gesprochen.

Dabei habe Tradition eine wesentliche Rolle für Moser, Hoffmann und Co gespielt. “Die Künstleravantgarde jener Zeit schließt bewusst an die Qualität der Generation davor an”, so Witt-Dörring. Angesichts der drohenden Kommerzialisierung des Historismus habe man versucht, dem entgegenzuwirken. “Es ging um eine Tradition im Sinne davon, die Qualität am Leben zu halten.” Etwas, was natürlich Moser gelungen ist: Während seiner Ausbildung arbeitete er als Illustrator, um sich das Studium zu finanzieren, später gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Secession. Seine Fokussierung auf die Malerei wich sukzessive einem gesamthaften Ansatz, womit er sich von der Fläche in den Raum bewegte.