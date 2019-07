Kokainbunker in Wien-Fünfhaus ausgehoben

Am Montag konnte die Polizei größere Mengen Kokain in Wien-Fünfhaus sicherstellen. Ein 23-jähriger Nigerianer wurde festgenommen.

Nach langen Ermittlungen der Polizei Wien konnte am Montag gegen 11 Uhr Vormittag ein 23-jähriger Nigerianer in der Possingergasse in Wien-Fünfhaus festgenommen werden. Laut Polizeiermittlungen erwartete der 23-Jährige eine Suchtmittellieferung.

WEGA-Einsatz in Wien-Fünfhaus

Mit Unterstützung der WEGA wurde der Mann schließlich in einer Wohnung festgenommen. Den Ermittlern gelang es in der Wohnung und am Dachboden 810 Gramm Kokain und € 1.920 sicherzustellen. Das Kokain dürfte laut Polizeisprecher Daniel Fürst qualitativ sehr hochwertig sein und rund 100.000 Euro an Verkaufswert besitzen, ein Laborergebnis sei allerdings noch ausständig. Der mutmaßliche Drogengroßhändler wurde in die Justizanstalt-Josefstadt gebracht.