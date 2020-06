Kokain-Dealer stürzte bei Fluchtversuch: Festnahme in Wien-Brigittenau

Am Donnerstag klickten für einen Drogendealer in Wien-Brigittenau nach kurzer Flucht die Handschellen.

Beamte der EGS beobachteten am 18. Juni gegen 14.10 Uhr im Zuge einer Zivilstreife eine Suchtmittelübergabe in einem Hauseingang in der Gerhardusgasse in Wien-Brigittenau.