Kokain-Dealer nach Observation in Wien festgenommen

Am Mittwochabend wurde ein 44-jähriger mutmaßlicher Kokaindealer von Wiener Polizeibeamten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen.

Die Festnahme eines Straßendealers in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus am Mittwochabend hat einige aufschlussreiche Erkenntnisse gebracht. Die Preise für Drogen dürften nämlich massiv gestiegen sein. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten laut Polizeisprecher Paul Eidenberger einen 44-Jährigen in der Sorbaitgasse dabei, wie er Kokain an zwei Kunden verkaufte.